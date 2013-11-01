Миндоходов аннулировало более 20 тыс. лицензий на торговлю алкоголем и табаком

Министерство доходов и сборов Украины в январе-сентябре 2013 года аннулировало более 20 тыс. лицензий на право оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По информации Миндоходов, причиной аннулирования лицензий стали продажа алкоголя и табака в не предназначенных для этого местах, несвоевременная уплата лицензионных платежей, а также личные заявления держателей лицензий.

«Более 527 лицензий были аннулированы за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним. Кроме того, за такого рода нарушения наложены штрафные санкции в размере 1,5 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

В целом, по информации Миндоходов, в Украине действуют 189,4 тыс. лицензий на оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами, а за 9 месяцев от лицензирования этих видов подакцизной продукции в бюджет поступило 582 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем платежей по акцизному налогу на алкогольные напитки и табачные изделия с начала 2013 года вырос на 1,6 млрд грн (на 10%) - до 17 млрд грн, несмотря на сокращение потребления этих товаров.

В августе Министерство экономического развития и торговли Украины предложило разрешить продажу алкоголя и табака в отделах, где продаются другие товары, повысив при этом стоимость лицензий на торговлю алкоголем в неспециализированных магазинах в городах в 2 раза, а табаком – в 3 раза (до 16 тыс. грн и 6 тыс. грн соответственно).