В воскресенье на западе и севере Украины пройдут небольшие дожди

В восресенье, 3 ноября, в западных областях Украины ожидаются умеренные дожди, ночью в северных областях небольшие дожди.

На остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в отдельных пунктах западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в Закарпатье и на побережье морей до 12°, днем 12-17°; в восточной части ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и области в воскресенье ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.