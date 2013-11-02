Путин подписал закон о случаях безакцизного импорта алкоголя в рамках Таможенного союза

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые определяют случаи, когда в Россию можно ввозить алкогольную продукцию без акцизных марок, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

В частности, согласно документу, алкогольная продукция не подакцизна, когда она ввозится в качестве припасов в соответствии с нормами таможенного законодательства Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, а также при помещении ее под таможенную процедуру транзита.

Эта же норма распространяется на алкогольную продукцию, предназначенную для беспошлинной торговли, при наличии на этикетках продукции надписи на русском или английском языках "Только для продажи в магазине беспошлинной торговли".

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