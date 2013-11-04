«Борщевой набор» подорожал в три раза

Цены на овощи «борщевого набора» к 1 ноября 2013 года выросли по сравнению с прошлогодними в 3,1 раза в связи с сокращением их урожая из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевных площадей под ними, подсчитали аналитики информационно-аналитического агентства «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Эксперты агентства отметили, что одной из причин сокращения урожая овощей также стало уменьшение использования средств защиты растений и удобрений в этом году из-за сложного материального состояния фермеров ввиду низких цен на их продукцию в предыдущие два сезона.

Читайте также: «Борщевой набор» должен стоить больше 19 грн - Минагропрод

В результате, по данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», больше всего выросли в цене к ноябрю лук и картофель – в 4,7 раза и 3,2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом стоимость моркови выросла на 53,8%, свеклы – на 50%, а цена капусты, наоборот, снизилась на 16,7%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2013 году собрала 9,3 млн тонн овощей и 22 млн тонн картофеля, что на 7% и 5,6% соответственно меньше, чем в прошлом году.

По данным Министерства экономического развития и торговли, средняя цена картофеля по Украине к 30 октября составила 4,15 грн/кг, капусты – 1,98 грн/кг, моркови – 3,51 грн/кг, свеклы – 2,81 грн/кг, лука – 4,95 грн/кг.