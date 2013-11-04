В Украине за 9 месяцев продано более 382 га земли

В Украине за январь-сентябрь 2013 года продано 1 111 земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности общей площадью 382,44 га на сумму 195,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов (Госземагентство).

Согласно сообщению, на земельных торгах в этом году реализовано 44 земельных участка государственной и коммунальной собственности общей площадью 9,18 га на сумму 7,9 млн грн, а также прав аренды на 49 земельных участков общей площадью 142,87 га, размер годовой арендной платы за которые составляет 1,3 млн грн, и 10 прав суперфиция на земельные участки общей площадью 0,63 га стоимостью годовой аренды в 132,6 тыс. грн.

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По данным ведомства, в государственный и местные бюджеты за январь-сентябрь 2013 года поступило 355,2 млн грн от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности с учетом суммы уплаты отсрочки за ранее проданные наделы, в том числе в государственный бюджет – 13,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает, что поступления в сводный бюджет от продажи в 2013 году участков несельскохозяйственного назначения или прав на них составят 2,27 млрд грн.

В Украине в І полугодии 2013 года было продано 370 земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности общей площадью 209,6 га на сумму 103,5 млн грн.

Справка УНИАН. На законодательном уровне вопрос, связанный с продажей земельных участков и прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) на земельных торгах, урегулирован со вступлением в силу Закона № 5077-VI «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона» от 5 июля 2012 года.

Однако фактически земельные торги разблокированы с 1 января 2013 года, когда вступили в силу Законы «О Государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», поскольку подготовка лотов к проведению земельных торгов предусматривает обязательность государственной регистрации земельного участка в соответствии с Законом «О Государственном земельном кадастре» и обязательность регистрации вещного права на земельный участок в соответствии с Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».