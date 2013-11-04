Минагропрод: урожай сахарной свеклы в этом году может сократиться на 40%

Урожай сахарной свеклы в Украине в 2013 году может сократиться на 40% по сравнению с предыдущим годом – до около 11 млн тонн в связи с сокращением посевных площадей под этой культурой, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Объем производства сахара, по данным Минагропрода, в текущем году ожидается на уровне 1,3 млн тонн, что благодаря переходным запасам в 0,9 млн тонн полностью обеспечит внутренний спрос, который министерство оценивает в 1,8 млн тонн.

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день в стране работает 38 сахарных заводов, которые уже переработали 5,5 млн тонн свеклы, произведя 570 тыс. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 448 тыс. га в 2012 году. Сокращение посевных площадей связано с перепроизводством сахара и снижением рентабельности этого бизнеса в 2011-2012 годах.

Профильная ассоциация «Укрцукор» прогнозирует, что в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 г.) производство сахара составит 1,2-1,4 млн тонн, к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, работавших в прошлом МГ.

Справка УНИАН. Урожай сахарной свеклы в Украине в 2012 году составил 18,3 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. При этом производство сахара в стране в прошлом году сократилось на 8% - до 2,1 млн тонн.