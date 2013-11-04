Госзем намерен сделать регистрацию земучастков бесплатной

Одной из ближайших задач Госземагентства Украины является отмена платы за государственную регистрацию земельных участков.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Тимченко в своей статье для «Зеркала Недели».

«Среди ближайших задач, которые ставит перед собой Госземагентство: упорядочение видов и содержания землеустроительной документации, отмена платы за государственную регистрацию земельных участков, замена обязательности разработки проектов по севооборотам на простую декларацию аграриев об их соблюдении», - отметил Тимченко.

По словам главы Госземагентства, за последние два года ведомство запустило электронный кадастр, ликвидировало земельные комиссии, кардинально упростив процесс согласования проектов отвода, ввело ответственность чиновников за нарушение сроков согласования землеустроительной документации.

«Мы отказались от модели дорогого и долгого размежевания земель за бюджетные средства, заменив ее моделью их бесплатного размежевания в силу закона, законодательно разблокировали проведение земельных торгов», - подчеркнул он.

Как отметил в своей статье Тимченко, Украина серьезно продвинулась вперед в вопросе регистрации собственности, что стало одной из главных причин прогресса в последнем международном рейтинге Doing Bussiness за 2014 год – наша страна поднялась сразу на 25 позиций.

«Все это свидетельствует только об одном — процесс идет, земельные отношения в стране с каждым днем переходят из "серой области" коррупционной вседозволенности в рамки законности, что, в свою очередь, самым благоприятным образом скажется на эффективности управления главным достоянием Украины — ее земельными ресурсами», отметил глава Госземагентства.