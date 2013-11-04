Производство сахара сократилось в 2 раза

Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) по состоянию на 4 ноября произвела 628,6 тыс. тонн свекловичного сахара, что в 2 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого маркетингового года, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

Переработкой сахара на сегодняшний день в Украине занимаются 38 заводов, тогда как к 4 ноября 2012 года свеклу перерабатывали 62 предприятия. При этом сахарные заводы уже приняли на переработку 6,17 млн тонн сахарной свеклы, из которых переработали 4,95 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн, к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, работавших в прошлом МГ.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

Под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 448 тыс. га в 2012 году. Сокращение посевных площадей связано с перепроизводством сахара и снижением рентабельности этого бизнеса в 2011-2012 годах.