По итогам осеннего урожая, Италия обогнала Францию по объемам производства вина, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Local.

Италия собрала 45 млн гектолитров винограда (на 2% больше показателя 2012 года), а Франция отстает на 1 млн, сообщает сельскохозяйственная организация Coldiretti.

Экспорт итальянского вина впервые достиг 5 млрд евро. Это самый высокий показатель для Италии за последние два года, который позволил ей обогнать Францию, Испанию и США.

США являются крупнейшим импортером итальянских вин, и за последний год продажи в стране выросли на 10%. На втором месте находится Германия — 9%. Также итальянские вина популярны с России (прирост за год составил 23%) и Китае (6%).