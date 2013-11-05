Россия после 7-летнего перерыва вновь стала крупнейшим импортером грузинского вина

Грузия с июня по сентябрь 2013 года экспортировала в Россию 8,917 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 л), что составило 33,7% общего объема его экспорта, осуществленного республикой за девять месяцев текущего года. «Тем самым после семилетнего перерыва Россия вновь стала крупнейшим импортером грузинского вина», — сказал представитель Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.

Он отметил, что в январе-сентябре этого года Грузия экспортировала 26,458 млн бутылок вина, что на 71% больше показателя аналогичного периода 2012 г.

Экспорт грузинского вина осуществлялся на рынки 49 стран. Среди крупнейших его импортеров вторую позицию занимает Украина, куда было поставлено 8,523 млн бутылок вина, что на 13% больше, чем за девять месяцев прошлого года, пишут "Ведомости".

В первой пятерке импортеров грузинских вин также Казахстан, Белоруссия и Польша, на долю которых пришлось 20,7% всего их экспорта.

Далее следуют Латвия, Китай, Литва, Эстония, США и другие страны. В этом году Грузия впервые начала осуществлять экспорт вина в Бразилию, Туркмению, Египет, Италию, Сингапур, Иорданию, Швецию и Испанию.

Запрет на ввоз и оборот вина и виноматериалов, произведенных в Грузии и Молдавии, Роспотребнадзор ввел в марте 2006 г.: в напитках были обнаружены пестициды. До запрета более 80% грузинского винного экспорта приходилось на Россию. Об их возвращении на российский рынок заговорили в 2011 г., но реальные шаги начались в начале текущего года после смены правительства Грузии и перехода компании IDS Borjomi от наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили к структурам «Альфа-групп».

В начале февраля 2013 г. Россия и Грузия согласовали механизм допуска грузинской продукции на российский рынок, который предполагает документальную проверку, а также выезд российских экспертов в Грузию непосредственно на предприятия, а затем госрегистрацию в России грузинской продукции для начала поставок.

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