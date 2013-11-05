Украинские аграрии выступают за разрешение выращивать ГМО-культуры

Украинская зерновая ассоциация вместе с пятью другими аграрными ассоциациями намерена обратиться к высшему руководству страны с просьбой разрешить использование в Украине семян генетически модифицированных сельхозкультур, которые разрешены в США и Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам президент УЗА Владимир Клименко.

«Мы с аграрными ассоциациями подписали два письма об изменении к закону о биобезопасности, где мы предлагаем разрешить нашим производителям выращивать (урожай — УНИАН), используя ГМ-культуры, которые прошли в США долгую проверку, и те, которые Евросоюз разрешил у себя», - сказал Клименко.

По его словам, в Украине сегодня нет возможности проводить собственные исследования ГМ-культур, так как на это необходимы десятки лет и крупные капиталовложения. Поэтому логичным будет, если страна воспользуется опытом США и ЕС, где подобные исследования проводятся уже давно. Тем более, в мире существует спрос на такую продукцию. В частности, Китай ежегодно закупает около 2 миллионов тонн генетически модифицированной сои.

Президент УЗА отметил, что, по различным оценкам, 15% кукурузы и 30% сои, выращенных в Украине, являются генетически модифицированными, тогда как действующее законодательство предполагает уголовную ответственность за производство и распространение ГМ-продукции. Причиной этому, по словам Клименко, стало несвоевременное принятие закона о биобезопасности, запрещающего производство генетически модифицированных сельхозкультур, так как до этого сельхозпроизводители беспрепятственно выращивали ГМ-продукцию.

Как сообщал УНИАН, в октябре СМИ сообщали со ссылкой на министра Николая Присяжнюка, что Министерство аграрной политики и продовольствия инициировало внесение изменений в законодательство, которые позволят начать выращивать в Украине ГМО-культуры.

"Мы инициировали вопрос частичного разрешения выращивания технических культур - сои из ГМО-семян, как это происходит в России и странах ЕС", - сказал он. При этом министр не исключил, что вслед за соей может быть разрешено выращивание в Украине кукурузы из ГМО-семян.