Российская таможня вновь блокирует экспорт украинских кондитерских изделий - «Укркондпром»

Федеральная таможенная служба России вновь ужесточила оформление грузов с украинскими кондитерскими изделиями, сообщил УНИАН президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

«По нашей информации, ситуация усложнилась на всех таможенных постах, где оформляется наша продукция. Это началось несколько дней назад», - сказал он.

Аналогичный прецедент произошел в августе, когда, по словам Балдынюка, крупнейшие украинские производители кондитерских изделий столкнулись со сложностями на таможенных пунктах России. У российских таможенников возникли сомнения относительно подлинности сертификата происхождения продукции (СТ-1), и они предложили производителям выплачивать обеспечительный платеж для того, чтобы те имели право поставлять свой товар в страну, пока сертификат проверяется. После проверки документации обеспечительный платеж должен был быть возвращен кондитерам. Однако до сих пор ни одни платеж возвращен не был, отмечает Балдынюк.

«До сих пор не был возвращен ни один платеж, то есть достаточно серьезные суммы мы накопили на счетах Федеральной таможенной службы РФ», - сказал президент «Укркондпрома».

Очередное притеснение украинских кондитеров на российской таможне Балдынюк связывает со стремлением РФ не допустить их к российскому рынку во время пиковых новогодних продаж.

«Это легко объяснимо, поскольку сейчас идет пик продаж, и экспорта должно было бы быть больше. Задача в данном случае не только блокировать нас, но и максимально не допустить сезонного роста поставок», - объяснил он.

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При этом глава «Укркондпрома» сообщил, что с июля поставки украинских кондитерских изделий в Россию сократились более чем вдвое, не считая продукции корпорации Roshen, экспорт которой в РФ запрещен с июля Роспотребнадзором.

В результате, по его словам, были случаи, когда российские контрагенты отказывались сотрудничать с украинскими кондитерами ввиду непредсказуемой таможенной политики.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.