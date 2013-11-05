Украина до конца года экспортирует 15 млн тонн зерна - Присяжнюк

Украинские аграрии по итогу первого полугодия 2013/2014 маркетингового года (июль-декабрь) смогут поставить на внешние рынки 15 млн тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк по итогам заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов в Администрации Президента Украины.

«Сегодняшним утром мы перешли черту в 10 млн тонн. Планируем, что до нового года экспортируем 15 млн тонн», - сказал Присяжнюк.

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Вместе с тем, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко считает, что такие темпы экспорта позволят Украине в 2013/2014 МГ (июль 2013 г. - июнь 2014 г.) реализовать свой экспортный потенциал, поставив на внешние рынки 30 млн тонн зерна. По его словам, пока что стране удается экспортировать около 3 млн тонн зерновых в месяц.

«Мы вышли сейчас уже на график 3 млн тонн (зерновых в месяц – УНИАН), - сказал Клименко на пресс-конференции во вторник, добавив, что в сезон пиковых отгрузок ежемесячные поставки могут составить 3,4-3,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.