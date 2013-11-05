Парламент отменил плату за внесение сведений в земельный кадастр

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном земельном кадастре» относительно отмены платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр и изменений к ним» (регистрационный номер 3061).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 331 (при необходимых 226) из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них осуществляются бесплатно.

За предоставление сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата.

Предоставление сведений из Государственного земельного кадастра по обращению Верховной Рады АР Крым, Советы министров АР Крым, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления осуществляются бесплатно.

Перечень, размеры, порядок взимания платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.