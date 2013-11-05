Депутаты вновь не поддержали реформирование Аграрного фонда

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Аграрного фонда» (регистрационный номер 2916-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за его принятие в первом чтении проголосовали лишь 220 (при необходимых 226 - УНИАН) из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Рада также не смогла отправить на повторное первое чтение этот законопроект.

Напомним, данный законопроект раньше уже отправлялся на повторное первое чтение.

Этим законопроектом предлагается изменить статус Аграрного фонда с бюджетного учреждения на публичное акционерное общество. Кроме того, предусматривается установить, чтобы функции по управлению корпоративными правами, которые будут принадлежать государству в уставном капитале Аграрного фонда, осуществляет уполномоченный правительством орган исполнительной власти, которая реализует государственную аграрную политику, политику в сфере сельского хозяйства.