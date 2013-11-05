Капитальные инвестиции в аграрный сектор Украины могут вырасти на 5% – эксперт

Капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс (АПК) Украины с учетом всех источников финансирования в 2013 году могут составить 20 млрд грн, что на 4-5% больше, чем в прошлом году, считают в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».

«По предварительным оценкам института, объем капитальных инвестиций в производство продукции сельского хозяйства за счет всех источников финансирования в этом году составит 20 млрд грн. Этот показатель превысит уровень 2012 года на 4-5%», - цитирует пресс-служба директора центра, академика Национальной академии аграрных наук Украины Юрия Лупенко.

По его словам, основным источником финансирования отечественного АПК в этом году останутся собственные средства товаропроизводителей. Однако в связи с ожидаемым сокращением их доходов от реализации продукции, связанным со снижением мировых цен на сельхозкультуры, возможность производителей инвестировать в развитие своих хозяйств будет ограничена. Таким образом, эксперт считает, что в 2013 году доля собственных средств товаропроизводителей в источниках финансирования инвестиций составит 70%, а кредитов – 20%.

Кроме того, Лупенко прогнозирует рост прямых иностранных инвестиций в сельскохозяйственный сектор Украины на 22,8% по сравнению с предыдущим годом – до 850 млн долл. По его оценкам, доля такого финансирования в совокупных инвестициях в АПК Украины в 2013 году составит 5%.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций (боле 24 млрд грн).

По данным Госстата, капитальные инвестиции в сельское, лесное хозяйство и охоту в 2012 году выросли на 10,5% - до 16,052 млрд грн.