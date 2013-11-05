Украина и Словакия будут вместе производить биоэтанол

Украина и Словакия планируют разработать первый совместный инвестиционный проект по производству биоэтанола, к реализации которого страны намерены приступить до конца 2013 года на одном из украинских спиртзаводов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом договорились сегодня глава министерства Николай Присяжнюк и Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в Украине Павел Гамжик.

По словам Присяжнюка, совместный проект со Словакией поможет Украине реализовать потенциал сахарной отрасли и привлечь современные технологии в отечественное производство биоэтанола.

«Нам нужно максимально использовать потенциал отечественной сахароперерабатывающей и зерновой отраслей. Производство биоэтанола особенно для этого подходит. Такой, первый совместный со Словакией, инвестиционный проект поможет привлечь новые технологии в производство биотоплива на территории Украины», - цитирует пресс-служба министра.

Посол Словакии, в свою очередь, подтвердил, что страна заинтересована в инвестировании в производство биоэтанола в Украине.

«Словакия заинтересована инвестировать в украинские предприятия по производству биоэтанола. Мы имеем хороший опыт и необходимые технологии. Поэтому сотрудничество в этом направлении будет эффективным», - цитирует пресс-служба Гамжика.

Минагропрод не сообщает стоимости указанного проекта.

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде считают, что Украина в ближайшие годы может увеличить производство биоэтанола в 8 раз - до около 320 тыс. тонн.

В апреле Присяжнюк сообщил, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает перепрофилирование на производство биоэтанола 29 спиртовых заводов.

В 2013 году на эти цели государство планировало выделить 209,8 млн грн, а в следующем – 140,2 млн грн.

Справка УНИАН. Производство биоэтанола в 2012 году в Украине выросло по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза – до 21,1 тыс. тонн.