Присяжнюк: налоговые льготы для аграриев сохранят, несмотря на требование МВФ

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает сохранить существующие налоговые льготы для аграриев, несмотря на требование Международного валютного фонда о сокращении отраслевых льгот, как одного из условий возобновления финансирования украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в кулуарах заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Я скажу так: МВФ должен действовать и будет действовать в рамках подписания ВТО и в рамках документов о Зоне свободной торговли. По протоколам ВТО льготы для аграриев у нас предусмотрены и этот вопрос отстаивался», - сказал министр. – «Я убежден, что это (сокращение льгот - УНИАН) не касается аграрного сектора».

Как сообщал УНИАН, 17-31 октября в Украине работала миссия Международного валютного фонда, целью которой было проведение переговоров с властями, а также оценка экономической ситуации в Украине.

В рамках условий продолжения сотрудничества миссия МВФ предложила принять меры по обеспечению гибкого валютного курса, укреплению финансового сектора, консолидации фискальной ситуации, повышению внутренних тарифов на энергоресурсы, улучшению бизнес-климата и поддержке экономического роста. Кроме того, МВФ рекомендовал ограничить фонд заработной платы и численность занятых в бюджетном секторе, сократить субсидии и расходы на закупку товаров и услуг, не снижать ставки НДС и налога на прибыль и пересмотреть действующий перечень отраслевых льгот.