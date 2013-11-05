Украина инициировала разбирательство в ВТО по вопросу защиты отечественных кондитеров

Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговки Украины Игорь Прасолов.

«Да, обращение Roshen (о защите интересов в Минэкономразвития - УНИАН) есть. По ВТО мы проводим соответствующую работу. Наш представитель озвучил эту проблему, и в Женеве об этой проблеме знают. Сейчас мы готовим дальнейшие шаги», - сказал Прасолов.

По словам министра, процедура обсуждения возникших трудностей займет время. «Это длительный процесс будет, потому что там у них сильные процедуры, консультации. Но мы от имени Украины в ВТО сделали необходимые шаги, чтобы инициировать защиту наших интересов», - сказал Прасолов.

При этом он отметил, что поскольку нельзя защищать конкретного производителя, инициировано дело по целой отрасли. «Поскольку нельзя защищать интересы отдельного производителя, мы преподнесли это, как проблемы с кондитерской отраслью», - подчеркнул Прасолов.

Ранее ряд СМИ сообщали, что корпорация Roshen обратилась к Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины с просьбой инициировать разбирательство с Россией в рамках ВТО.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции из украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством. 31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

30 октября пресс-служба Минагропрода заявила, что вывод Роспотребнадзора по результатам проведения проверки украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, в котором ведомство заявляет о несоответствии продукции компании санитарным нормам Российской Федерации, безоснователен и содержит неправдивую информацию.