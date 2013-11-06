Депутат предлагает поднять фиксированный сельхозналог в шесть раз

Народный депутат Виктор Жеребнюк (фракция Партии регионов) предлагает Верховной Раде ежегодно корректировать размер фиксированного сельскохозяйственного налога, исходя из индексации нормативной оценки земли, что позволит увеличить его в 5,6 раза и более.

Соответствующее предложение закреплено внесенным им законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно базы обложения фиксированным сельскохозяйственным налогом)» (№3537, зарегистрирован 5 ноября).

Согласно действующему законодательству, фиксированный сельхозналог рассчитывается на основе нормативной денежной оценки земли по состоянию на 1 января 1995 года, которая составляла тогда 3,7 тыс. грн. Исходя из этого, аграрии оплачивают налог в размере 6 грн/га. Депутат считает такое положение вещей несправедливым, указывая на то, что к 1 января 2013 года нормативная оценка земли составляла уже 20,6 тыс. грн, поэтому фиксированный сельскохозяйственный налог должен вырасти минимум до 31 грн/га.

В пояснительной записке к законопроекту Жеребнюк также указывает на то, что с 2009 до 2012 года доходы сельхозпроизводителей выросли в 2,4 раза, а поступления в бюджет от фиксированного сельхозналога - только на 6,6%.

Депутат считает, что в случае принятия передложенных им изменений в законодательство ежегодные поступления в местные бюджеты от фиксированного сельскохозяйственного налога вырастут до 679 млн грн с 131 млн грн.

Кроме того, Жеребнюк предлагает перечислять поступления от указанного налога не в общий фонд местных бюджетов, а в бюджет их развития (законопроект № 3538, зарегистрирован 5 ноября).

Как сообщал УНИАН, ранее с подобной инициативой выступало Министерство доходов и сборов, однако она вызвала массовое недовольство аграриев и аграрных ассоциаций. В октябре ряд ассоциаций в очередной раз выступили с требованием ввести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс, касающихся специального режима налогообложения для сельхозпроизводителей, до2018 года. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк также не единожды заявлял о намерении настаивать на продлении льготного режима налогообложения аграриев до 1 января 2018 года.

Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Однако Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия.