Присяжнюк надеется разобраться с поставками Roshen в Россию до решения ВТО

Министерство аграрной политики и продовольствия надеется, что Роспотребнадзор снимет ограничения на поставки кондитерской продукции корпорации Roshen в Российскую Федерацию до завершения разбирательства по этому вопросу в рамках Всемирной организации торговли, которое инициировала Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Международного экономического форума сообщил журналистам глава министерства Николай Присяжнюк.

«Решение ВТО (по вопросу защиты интересов украинских кондитеров – УНИАН) – это долгосрочное решение. Сначала будут рекомендации, потом какие-то действия, но я надеюсь, что к этому моменту мы уже вопрос урегулируем», - сказал Присяжнюк.

По его словам, Украина твердо намерена добиться повторного приезда инспекторов Роспотребнадзора для проверки фабрик Roshen.

«Мы их (Роспотребнадзор – УНИАН) каждый день будем приглашать. До тех пор, пока они не выскажут нам свои замечания, или пока они еще раз не приедут, или пока мы им не надоедим. Мы направляем приглашения каждый день», - заявил министр.

Вместе с тем, он не взялся прогнозировать, когда представители российского ведомства приедут в Украину, отметив, что они смогут приехать «когда захотят».

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России.

Комиссия Роспотребнадзора, который с 29 июля запретил ввоз продукции Roshen в Россию в связи с несоответствующим качеством, инспектировала украинские фабрики корпорации 21-24 октября. В результате ведомство заявило, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

По данным ассоциации «Укркондпром» притеснения коснулись не только Roshen: с июля экспорт украинских кондитерских изделий в Россию сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.