Урожай озимой пшеницы может сократиться на 4 млн тонн из-за теплой погоды – эксперты

Аномально теплое начало ноября может негативно повлиять на состояние посевов озимой пшеницы, из-за чего ее урожай может сократиться на 3,5-4,1 млн тонн, считают в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«В зоне риска оказались около 37,5% посевов (2,3 тыс. га), что означает недополучение около 3,5-4,1 млн тонн зерновой в 2013/14 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014)», - сказано в сообщении ассоциации.

В ассоциации выделяют две причины возможного сокращения урожая – слишком ранние и поздние посевы. Первые, по мнению УКАБ, из-за теплой погоды в ноябре подвержены риску «перерастания», из-за чего они будут более чувствительны к заморозкам и колебанию температур во время перезимовки. Поздние посевы, наоборот, могут не успеть набрать достаточного количества питательных веществ, чтобы благополучно перезимовать.

В ассоциации отметили, что в аналогичной ситуации оказались и посевы озимого рапса, что может привести к недополучению 76-82 тыс. тонн урожая этой культуры.

В целом, УКАБ оценивает урожай озимой пшеницы в 2014 году на уровне 22,6 млн тонн, озимого рапса – 1,8 млн тонн.

«По предварительным расчетам, при благоприятных погодных условиях украинцам удастся собрать в 2013/14 МГ около 22,6 млн тонн озимой пшеницы и 1,8 млн тонн озимого рапса, однако ноябрь очень важен с точки зрения входа культур в период зимовки. От того, как пройдет этот период, будет понятно, чего нам ожидать от качества урожая следующего года», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Игоря Остапчука.

Как сообщал УНИАН, по информации Укргидрометцентра в начале ноября всходы озимых получены на 70-75% посевных площадей, при этом состояние посевов оценивается как хорошее и отличное.

Украинские аграрии к 1 ноября засеяли озимыми зерновыми культурами 7,59 млн га, или 93% от прогноза, что на 4,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В частности, сев озимой пшеницы и тритикале проведен на площади 6,23 млн га (93% от прогноза), ржи – 0,24 млн га (82%), озимого ячменя – 1,12 млн га (95%).

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.