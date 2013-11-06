Украина и Евросоюз обсудят проблемы адаптации агарного законодательства

Комиссар Европейской Комиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Дачан Чолош планирует в начале 2014 года посетить Украину для обсуждения с Министерством аграрной политики и продовольствия вопросов адаптации украинского законодательства в аграрной сфере к нормам и регламентам Европейского союза.

Согласно сообщению министерства, об этом вчера в телефонном разговоре глава ведомства Николай Присяжнюк договорился с еврокомиссаром.

Читайте также: Азаров: Евросоюз уберет ввозные пошлины на 98% украинской продукции

В разговоре с Чолошем министр отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Евросоюза в процессе имплементации норм ЕС в отечественное законодательство.

«Мы рассчитываем на поддержку Европейской Комиссии в работе, которую осуществляет Украина с целью адаптации законодательства к нормам и стандартам ЕС в аграрной сфере. Мы открыты к дальнейшему диалогу и определения общих приоритетных задач », - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Еврокомиссар, в свою очередь, подтвердил готовность Европейской Комиссии оказать необходимую финансовую и техническую помощь Украине в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Минагропрода, Украина рассчитывает завершить гармонизацию технических стандартов и регламентов пищевой промышленности с Европейским Союзом на протяжении 1-1,5 года.

Украина может подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года.