Миндоходов считает правомерными свои претензии к корпорации Roshen

Министерство доходов и сборов Украины называет правомерными претензии к украинской кондитерской корпорации Roshen на общую сумму 47 млн грн, сформулированные на основании проверок деятельности 25 предприятий корпорации в период с 2010 по 2012 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, проверки проводились согласно плану-графику, и по их результатам установлен ряд нарушений налогового законодательства. «Зафиксировано проведение «нетипичных» экспортных операций, в том числе по договорам комиссии, для минимизации налоговых обязательств по НДС. Это, в свою очередь, обусловило ряд последующих проверок других предприятий, входящих в корпорацию», - разъяснили в Миндоходов.

Кроме того, согласно разъяснению, установлен факт формирования предприятиями расходов и налогового кредита по НДС по «ничтожным» сделкам и от контрагентов с признаками «фиктивности».

«В целом по результатам контрольно-проверочной работы сумма доначислений налогов 25 предприятиям корпорации Roshen составила 47 млн грн. В бюджет поступило порядка 5 млн грн», - пояснили в Миндоходов.

В министерстве отметили, что в план-график проведения проверок предприятий входят налогоплательщики, имеющие риск неуплаты налогов и сборов или невыполнения законодательства, контроль за которым возложен на органы доходов и сборов. «Периодичность проведения таких проверок зависит от степени риска в деятельности таких плательщиков и делится на три категории: с высоким риском (проверка проводится не чаще раза в год), средним (проверки проводятся не чаще одного раза в два года) и незначительным (проверки проводятся не чаще одного раза в три года).

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что сразу же после объявления Россией запрета на ввоз продукции Roshen, Миндоходов организовало и провело свыше 60 внеплановых и плановых проверок в корпорации и связанных с ней компаниях, в результате чего было возбуждено 10 уголовных дел.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).