USAID будет участвовать в реализации нацпроекта "Зеленые рынки"

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) "Агроинвест" будет участвовать в Украине в реализации национального проекта "Зеленые рынки".

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум о сотрудничестве был подписан 6 ноября в Киеве главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владиславом Каськивым и руководителем проекта USAID "Агроинвест" Эриком Блайхом.

По словам Каськива, этот национальный проект позволит в значительной мере, возможно, в разы, повысить эффективность управления продовольственными ресурсами и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции.

Он отметил, что в рамках реализации проекта планируется создание сети рынков, которые будут объединены в одну логистическую схему, скорее всего, в продуктовую биржу для торговли крупными оптовыми партиями товара.

“Это, по сути, будут логистические комплексы, куда можно будет оптом привозить плодоовощную продукцию из хозяйств... Вся эта сеть логистических центров будет объединяться общим программным продуктом и все это будет выведено на верхний уровень - биржу”, - отметил Каськив.

Он также подчеркнул, что производителям продукции будут созданы привлекательные условия для сдачи товара на такие рынки.

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Как сообщал УНИАН, национальный проект «Зеленые рынки», утвержденный Президентом Украины Виктором Януковичем в Национальном плане действий на 2013 год, позволит Украине нарастить экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции

Справка УНИАН. В рамках национального проекта «Зеленые рынки» планируется создание сети региональных оптовых продовольственных рынков, строительство разных объектов агрологистики, предназначенных для хранения сельскохозяйственной продукции, ее переработки и доставки потребителям. Проект направлен на развитие полного замкнутого цикла агропродукции - от выращивания до потребления.

Проект USAID «Агроинвест» - проект технической помощи, финансируемой Американским агентством по международному развитию (USAID).