Лососевая икра с начала 2013 года подорожала на 22%. Рост цен связан с большими проблемами с сырьем.

Так, стоимость килограмма икры в октябре достигла 2688,4 руб. (83 доллара). В Москве икра прибавила в цене 20,5%, до 2919,4 руб. за килограмм, в Санкт-Петербурге — 22,6%, до 2517,5 руб. за килограмм, передает «Газета.Ru».

Почти на 60% икра лососевых подорожала в Адыгее. В Амурской области и Приморском крае рост цен составил 40%, в Томской области — 37,2%, в Алтайском крае — 37%.

Вылов лососевых пород рыб в этом году будет ниже показателей 2012 и 2011 годов, что спровоцирует подорожание икры.

Как сообщал УНИАН, в России стремительно растут цены на красную икру. С середины июня т.г. в Камчатском крае, где ежегодно добывается 40-60% ее общего объема, отпускные цены увеличились почти 70%, до 2,1-2,5 тыс. руб. за 1 кг.

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