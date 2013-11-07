Выручка Украины от экспорта агропродукции может сильно снизиться - эксперт

Выручка Украины от экспорта аграрной продукции в 2013 году может сократиться до 16 млрд долл. из-за снижения цен на масличные и зерновые культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела агропромышленного комплекса аналитической компании Госвнешинформ Александр Одосий.

«По нашим прогнозам, до конца 2013 года Украина сможет экспортировать продовольственных товаров на сумму 16 млрд долл.», - сказал Одосий.

По его словам, таким образом, валютные поступления от поставок аграрной продукции на внешние рынки составят 30% всей экспортной выручки страны в текущем году. При этом основными импортерами украинской продукции будут страны Ближнего востока, ЕС и СНГ.

Эксперт также отметил, что, несмотря на рост производства готовой продукции в Украине, наша страна поставляет на внешние рынки в основном сырье. «Мы вывозим в основном сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью. Но экспортируя пшеницу по 250 долл. за тонну, мы теряем определенные выгоды, которые можем получить от экспорта муки и кондитерских изделий», - сказал эксперт.

При этом он спрогнозировал рост импорта сельскохозяйственной продукции – до 7,7 млрд долл. (на 2,7%) за счет роста цен на зарубежные товары и увеличения их потребления в Украине.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году. По прогнозам министерства, прирост валового производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2013 года может составить 8,2-9,3%. По данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2013 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По данным Госстата, в 2012 году Украина поставила на внешние рынки продуктов животноводства, растениеводства, жиров и масел животного или растительного происхождения, а также готовых пищевых продуктов на сумму 17,9 млрд долл., тогда как объем импорта этих товаров составил 7,4 млрд долл.

Украинские аграрии в январе-августе 2013 года поставили на внешние рынки продукции агропромышленного комплекса на 10 млрд долларов, что составляет 25% от суммарного экспорта страны за этот период. По прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов.