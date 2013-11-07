Мировые цены на продовольствие выросли впервые за полгода

Мировые цены на продовольствие выросли в октябре после пяти месяцев снижения: причиной стало подорожание сахара, зерновых и пищевых масел, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), пишет Рейтер.

Индекс цен ФАО, измеряющий изменения стоимости зерновых, семен масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в октябре составил 205,8 пункта, на 1,3% выше, чем в сентябре.

ФАО также повысила общемировой прогноз урожая зерновых в 2013/2014 годах до 2,498 миллиарда тонн, примерно на 10 миллионов тонн выше, чем организация ожидала в октябре.

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