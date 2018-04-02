Кому достанется «ничейная» земля

Около 10% сельхозугодий из распаеванных в Украине 28 млн гекторов относятся к категории выморочного наследства. Это те земли, у которых после смерти собственника не оказалось наследников, или же они не заявили о своих правах. Четкого ответа, что с ними делать местным администрациям, отечественное законодательство не дает, открывая тем самым массу возможностей для коррупционеров. Лишь в последнее время в Верховной Раде начали появляться законопроекты, призванные хоть как-то урегулировать эту проблему.

В селе Потик Киевской области более 4 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них 16 га – земля «ничейная», то есть, после смерти ее собственников не оказалось наследников, либо они не заявили о своих правах в установленные законом сроки. Чтобы сельсовет мог хоть как-то эту землю использовать – сдавать в аренду или передавать в пользование крестьянам – ее необходимо оформить как выморочное наследство. Процесс этот нелегкий и для села недешевый. Как рассказала УНИАН председатель сельсовета с. Потик Людмила Музычка, на оформление одного пая она потратила 1,5 года и более 1,5 тыс. грн.

«Я один участок переоформляла 1,5 года. Если бы я сразу оформляла 4 участка, то было бы потрачено столько же времени, но я не знаю, где взять столько средств. Сначала нужно обратиться в суд. Он выносит решение, после этого ищешь проектную организацию, которая оформляет проект землеустройства, затем идешь в Государственный земельный кадастр, чтобы сделать выписку, потом этот пакет документов сдается в Госреестр», - описывает процесс переоформления пая Музычка, добавляя, что государство затраты не финансирует, ей самой приходилось искать и специалистов, и средства на оплату их услуг.

В масштабах села Потик 16 га, казалось бы, не такая уж и большая площадь, чтобы тратить на нее так много времени и усилий, однако эти гектары ежегодно могут, если их удастся сдать в аренду, приносить сельскому бюджету более 19 тыс. грн, сумму для него весьма ощутимую.

Законодательная подножка

Всего в Украине земель сельскохозяйственного назначения, относящихся к категории выморочного наследства, 2 млн га. В некоторых регионах, к примеру, в Черниговской, Ривненской и Житомирской областях, такое наследство составляет около 15-20% распаеванных земель. Сколько на самом деле в Украине «ничейных» гектаров подсчитать крайне сложно. Да и местные советы с государственными администрациями не спешат обращаться в суд за признанием угодий, оставшихся без собственника и не нашедших наследников, выморочными. Не делают они этого, по словам члена совета «Земельного союза Украины» Сергея Биленко, во-первых, потому, что не знают о наличии у себя таких земель. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, переоформить на себя наследство может тот орган местного самоуправления, на территории которого в последнее время проживал собственник пая. То есть, если у человека есть земельный участок в Полтавской области, но проживал он и умер в Киеве, то именно Киевский городской совет должен переоформлять землю на себя.

«Но Киевский городской совет может просто не знать о существовании этих земель», - поясняет Биленко.

Но даже, если земельный пай находится на территории местного совета, где проживал его собственник, и совет в наличие этого пая осведомлен, то совсем не факт, что он возьмется за его переоформление, ведь многие главы сельсоветов просто не знают, как это сделать. А длительное делопроизводство явно не подогревает желание этим заняться. Тем более и выгода не очевидна. По словам сельского головы Музычко, как быть с выморочным наследством понятно не до конца.

«Не совсем ясно и что делать после того, как мы оформили землю. Одни эксперты уверяют, что есть процедура, по которой мы можем оформить договор аренды этой собственности, другие говорят, что нет. Есть мнение, что мы можем предоставить эти земли в личное крестьянское пользование», - сказала Музычка, комментируя УНИАН ситуацию.

Земельная головоломка

Из-за различных трактовок земельного законодательства, или же полного его игнорирования, чуть ли не в каждом регионе есть своя практика работы с выморочным наследством, от чего страдает и государство, и бизнес. Государство – потому что не получает поступлений от арендной платы, бизнес – потому что не может быть уверен в гарантированности своего права на землю.

«Бизнес заинтересован в том, чтобы его право на землю было гарантированным. Ему важно, что бы ни прокуратура, ни суд не сказали прекратить пользоваться этим участком. И не в интересах государства, чтобы земельный участок на протяжении времени пока кто-то выясняет между собой, кто является собственником, не возделывался», - отмечает партнер юридической фирмы «София» Александр Паливодский.

Полностью отказаться от пользования «ничейными» землями ввиду их огромного количества бизнес не сможет, поэтому приходится искать всевозможные лазейки. По словам начальника отдела земельного законодательства агрохолдинга «Астарта» Юлии Маляр, компания обрабатывает 8 тыс. га таких земель, с ними зачастую возникают проблемы.

«Раньше такими землями распоряжались районные государственные администрации, они передавали нам их в аренду… Конечно, правомерность действий РГА под сомнением, но хотя бы какой-то документ у нас был, на основании которого мы пользовались землей», - рассказывает Маляр.

Существуют и другие практики передачи таких земель в пользование. Некоторые сельсоветы устраивают для этого аукционы, некоторые – заключают с арендаторами договора об управлении наследством.

«То есть, каждое действие, это вроде бы и действие, но оно не защищено и не обосновано законодательно», - сетует Маляр.

Но самая большая проблема для сельхозпроизводителей, работающих на «ничейных» землях, состоит в том, что на продукцию, выращенную на ней, не распространяется действие фиксированного сельскохозяйственного налога.

«Наибольший минус – мы не можем эти площади ставить в расчет фиксированного сельскохозяйственного налога. У нас возникают проблемы с Госсельхозинспецией, с налоговой, потому что продукция, выращенная на таких землях, не считается продукцией, выращенной на собственных мощностях», - пояснила Маляр.

Безусловно, есть куда более простые, хотя и несколько рискованные способы, получить право обрабатывать бесхозные земли.

«Заключаются неформальные сделки с правоохранительными органами, чиновниками сельсоветов и местных администраций. И только после этого на самовольное использование «ничейных» земель закрываются глаза», - рассказал заведующий кафедрой землеустроительного проектирования Национального университета биоресурсов и природопользования Андрей Мартын.

По его словам, территориальные общины никакой пользы от таких «контрактов», естественно, не получают, в то время как отдельно взятые товарищи богатеют день ото дня.

Семь бед, а ответа нет

К решению вопроса выморочного наследства есть несколько подходов. В частности, группа народных депутатов еще в июне т.г. зарегистрировала в Верховной Раде законопроект (№2220а), которым предлагается передавать в аренду земли сельскохозяйственного назначения еще до того, как они будут признаны судом выморочным наследством, однако не ранее, чем через год с момента открытия наследства.

Биленко считает, что принятие этого законопроекта в какой-то мере упростит работу с «ничейной» землей, но не решит проблему в целом. По его мнению, самое главное, что сегодня нужно сделать с выморочным наследством, так это создать реестр такой собственности, чтобы органы местного самоуправления и районные администрации элементарно были проинформированы о том, что на их территории есть бесхозные земли.

«Не решается главная проблема – отсутствие информированности органов о наличии выморочного наследства. Ничего не мешает создать взаимодействие между государственными реестрами, чтобы определять эти участки», - подчеркивает Биленко.

Главный юридический советник Проекта USAID «АгроИнвест» Павел Кулинич предлагает более радикальный выход из ситуации – разрешить людям преклонного возраста, у которых нет наследников, продавать свои земельные участки до отмены моратория на торговлю сельхозугодьями.

«Человек знает, что у него нет наследников, но есть участок, и он мог бы, если бы не было моратория, продать его, заработать какую-то сумму», - уверен Кулинич.

Что же касается Госземагентства, одного из профильных ведомств в данном вопросе, то оно со своими предложениями относительно урегулирования правил работы с «ничейной» землей не спешит. Обещает учесть вопрос в законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который агентство разрабатывает и которым будут установлены правила игры на рынке земли после снятия моратория. Но вот только законопроект должен был быть внесен в Верховную Раду, согласно указу Президента, до июля текущего года, а на дворе уже ноябрь…

Яна Брензей (УНИАН)