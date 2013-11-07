Гречку и просо "освободили" от фитосанитарного контроля на границе

Кабинет министров Украины исключил гречку и просо из перечня товаров, которые должны проходить фитосанитарный контроль на границе при ввозе в Украину, вывозе и транзите.

Соответствующая норма содержится в постановлении правительства №799 от 30 октября 2013 года, опубликованном на его официальном сайте.

Кроме того, согласно постановлению, фитосанитарный контроль не будут проходить чай и мате в вакуумной упаковке, отдельные мороженые и в рассоле продукты растительного происхождения, жареный кофе и т.д.

При этом Кабмин внес в список товаров, которые должны пройти фитосанитарный контроль на границе, искусственную оболочку для колбасных изделий, лесоматериалы и пилопродукцию, ящики и другую тару из дерева, немытый хлопок и ряд другой продукции.

Целью указанных изменений является проведение надлежащего государственного контроля и надзора за охраной территории Украины от проникновения возбудителей болезней животных с территории других государств или карантинных зон.

Как сообщал УНИАН, для того, чтобы ликвидировать угрозу африканской чумы свиней, в октябре Украина инициировала создание трехсторонней комиссии с Россией и Казахстаном, которая должна заняться этим вопросом.