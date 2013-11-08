Казахстан собрал 20,7 млн тонн зерновых в бункерном весе с 98,6% посевных площадей

Казахстан, входящий в число крупнейших мировых экспортеров зерна, собрал 20,7 миллиона тонн зерновых в бункерном весе с 98,6% посевных площадей, сообщается на сайте премьер-министра республики со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства.

"На сегодняшний день уборка зерновых культур близится к завершению, убрано 98,6% зерновых культур. По данным на 7 ноября текущего года, сельхозтоваропроизводителями собрано 20,7 миллиона тонн зерновых культур, средняя урожайность составила 13,3 центнера с гектара, что на 3,8 центнера с гектара выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из поступившего объема 5,2 миллиона тонн мягкой пшеницы на хлебоприемные предприятия 0,7% составляет пшеница второго класса, 4,5 миллиона тонн третьего класса - это 87,5%, передает РИА "Новости".

"Доля третьего класса не ниже прошлогодних показателей, что в целом характеризуют зерно нового урожая по качеству как хорошее, несмотря на наличие неблагоприятного температурного режима", - информирует Минсельхоз.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что сбор зерновых урожая 2013 года в чистом весе будет на уровне 18,5-19 миллионов тонн. По оценке Минсельхоза США, Казахстан в 2013-2014 маркетинговом году может поставить на экспорт 7-9 миллионов тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 1 ноября собрали 52,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 14,1 млн га (89% площадей). Средняя урожайность по стране к указанной дате составила 37,2 ц/га против 30,1 ц/га на 1 ноября 2012 года.

В целом Минагропрод ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.