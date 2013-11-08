S&P понизило кредитные рейтинги агрохолдингов «Мрия» и «МХП»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенного кредитного рейтинга Украины снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов. Об этом говорится в сообщениях агентства, размещенных на сайте S&P.

При этом в агентстве отмечают, что снижение рейтинга украинских агрохолдингов обусловлено тем, что их активы сконцентрированы в Украине, а кроме того, негативным, по мнению аналитиков S&P, может быть влияние финансовых регуляторов Украины в части ужесточения курсовой политики, обязательной продажи половины валютной выручки и усложнения вывода валюты за пределы Украины в связи с усилением контроля за трансфертным ценообразованием и операциями с офшорами.

«Ухудшение кредитных позиций Украины, а также политическая нестабильность в стране могут усложнить доступ на финансовые рынки для украинских эмитентов. Увеличение налоговых ставок и проблемы с возвращением НДС могут также вызвать сокращение оборотного капитала компаний и увеличение их долга, - говорится в сообщении агентства. – «МХП» имеет долговые бумаги с погашением в 2015 году, что ставит компанию в зависимость от состояния на рынках капитала. В то же время в отношении агрохолдинга «Мрия» мы должны отметить, что 80% своей выручки компания формирует за счет экспортных операций. Существенный объем доходов компании номинирован в долларах США, что дает основания считать корпоративную ликвидность «адекватной».

Дополнительными факторами нестабильности в S&P называют волатильность и высокие риски аграрных рынков. «Во многом эти риски остаются вне влияния компаний», - говорится в сообщении агентства.

В S&P отмечают, что негативный прогноз по кредитным рейтингам означает возможность дальнейшего их понижения в течение ближайших 12 месяцев в случае усиления общеэкономических негативных тенденций.

«Если ситуация в Украине улучшится, то прогноз будет повышен до «стабильного». Повышение рейтингов будет также всецело зависеть от вероятности повышения суверенных рейтингов Украины», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров. МХП за 9 месяцев т.г. поставил на внешние рынки 84,8 тыс. тонн курятины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В конце октября холдинг начал экспорт курятины в ЕС.

Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций. Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур. В январе-июне 2013 года холдинг получил 114,5 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 13,5% меньше, чем в первом полугодии 2012 года.