Украина до сих пор не получила от Роспотребнадзора результаты проверки Roshen

Роспотребнадзор до сих пор не предоставил Украине никаких документов о результатах проверки кондитерских фабрик корпорации Roshen которая проводилась 21-24 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Замечаний, претензий, протокола, акта — мы ничего не получили. К сожалению, работает правило «прав тот, у кого больше прав», - сказал Присяжнюк.

Тем не менее, по его словам, Украина не отказалась от идеи пригласить инспекцию Роспотребнадзора на фабрики Roshen еще раз.

«Мы ежедневно отправляем им приглашение, ежедневно просим ответа», - сказал Присяжнюк добавив, что Министерство экономического развития и торговли также продолжает работу со штаб-квартирой Всемирной организации торговли, где также рассматривается торговый спор между Украиной и Россией.

Вместе с тем министр отметил, что пока работа идет «нецивилизовано».

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации Roshen 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

30 октября, пресс-служба Минагропрода заявила, что вывод Роспотребнадзора по результатам проведения проверки украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, в котором ведомство заявляет о несоответствии продукции компании санитарным нормам Российской Федерации, безоснователен и содержит неправдивую информацию.

«Заявление Роспотребнадзора по итогам проверки украинских фабрик корпорации Roshen содержит откровенно ложную информацию, а ее тональность не соответствует духу украинского-российского сотрудничества», - сказано в сообщении.

Ранее, 29 июля, Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.