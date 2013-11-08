Минагропрод прогнозирует недосев озимых на уровне 400 тыс. га

Из-за неблагоприятных погодных условий в начале осени Украина может не успеть засеять озимыми зерновыми 400 тыс. га из запланированных 8,2 млн га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня мы не досеваем по прогнозу около 400 тыс. га. Из них 350 тыс. га — это озимая пшеница», - сказал Присяжнюк, добавив, что сев озимых будет завершен в ближайшие несколько дней.

По словам министра, недосеянные площади будут компенсированы за счет сева кукурузы и ярового ячменя.

«Яровой ячмень мы увеличим... Я думаю, что мы где-то на 0,5 млн га увеличим объемы сева кукурузы и, наверное, у нас будет 5,5 млн га (посеяно под кукурузой в 2014 году — УНИАН)», - сказал он. При этом Присяжнюк отметил, что в 2014 году могут быть сокращены площади под подсолнечником, однако его урожай будет увеличиваться за счет использования более качественных семян и технического переоснащения производства.

Кроме того, по прогнозу министра, в 2014 году на 20 тыс. га будут увеличены посевные площади под сахарной свеклой. В 2013 году этой культурой было засеяно 306 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские аграрии к 1 ноября засеяли озимыми зерновыми культурами 7,59 млн га, или 93% от прогноза, что на 4,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых.

Ранее глава Минагропрода Николай Присяжнюк прогнозировал, что недосев озимых может составить 400-500 тыс. га.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.

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