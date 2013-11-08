Украина через ВТО потребовала от России отчет о проверке фабрик Roshen

Украина через Всемирную организацию торговли (ВТО) призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.

Об этом говорится в заявлении Украины на заседании комитета ВТО по техническим барьерам в торговле 29-31 октября, опубликованном на сайте организации.

«Украина считает, что запрет на поставку в Россию некоторых украинских кондитерских изделий был введен внезапно, непрозрачно и без доказательств риска для потребителей. Украинская делегация призывает Россию предоставить официальный, подробный отчет инспектирования, и просит Россию снять запрет и принять менее жесткие торговые меры», - сказано в заявлении.

Российская сторона в свою очередь заявила, что вмешательство ВТО в данном конфликте не является обязательным, так как никаких новых требований к украинской продукции страна не вводила, а приостановка импорта кондитерских изделий связана с расхождениями законодательства России и Украины в вопросах качества продукции. Поэтому решение России может быть пересмотрено только после того, как процесс производства и качество кондитерских изделий будут полностью приведены в соответствие с санитарными нормами РФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В результате Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских производителей кондитерских изделий.