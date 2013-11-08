Эксперты опасаются роста издержек при экспорте зерна из-за дополнительных требований

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины требует от экспортеров зерна проведения дополнительных лабораторных исследований продукции, из-за чего участники рынка могут потерять около 300 млн грн, считают в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса"(УКАБ).

«Если учитывать только прогнозируемые объемы экспорта зерновых на уровне 30 млн тонн, то речь идет о потерях аграриев на сумму 300 млн грн», - цитирует пресс-служба президента УКАБ Алекса Лисситсу.

Согласно сообщению ассоциации, Госсельхозинспекция предлагает экспортерам проводить исследования в частном предприятии «Независимый центр лабораторных исследований «ЭТАЛОН» (г. Хмельницкий), без чего отказывается выдавать сертификат качества зерна. При этом стоимость проверки одной тонны продукции составляет 8-12 грн.

Как сообщал УНИАН, сертификат качества зерна является обязательным документом, необходимым при экспорте зерновых из Украины. Однако профильные ассоциации не раз выступали с предложением отменить обязательную сертификацию зерна Госсельхозинспекцией, так как это, по их мнению, приводит к лишним финансовым затратам и тормозит отгрузки продукции.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.