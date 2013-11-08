Румыния ограничит перемещение сигарет и некоторых продуктов питания на границе

С 15 ноября 2013 года в Румынии на границе во всех пунктах пропуска вводятся ограничения на перемещение определенных групп товаров. К ним относятся некоторые наименования продуктов питания, табачные изделия, горюче-смазочные материалы и тому подобное. Об этом сообщила румынская Сторона во время погранично-представительской встречи, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

В соответствии с нововведениями, любой товар, который входит в установленный перечень, можно перемещать не более одного раза в семь дней. Повторно перевозить товары, указанные в декларации, граждане могут через семь дней, а в случае нарушения граждане будут привлекаться к ответственности согласно законодательству Румынии.

В румынском пункте пропуска «Сигету Мармацией» уже проводится эксперимент по выполнению данных требований.

Также, по информации пограничников, если граждане в пешем порядке следуют в Румынию и при себе не имеют товара, они могут, известив контролирующие органы, пройти контроль вне очереди.