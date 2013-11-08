«Кернел» намерен отказаться от выплаты дивидендов

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» предлагает акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2013 финансовый года (ФГ), закончившийся в июне текущего года.

Соответствующее предложение внесено в повестку дня собрания акционеров холдинга, которое должно состояться 10 декабря.

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2013 ФГ получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ. Показатель EBITDA в годовом выражении сократился на 9,8% - до 287,5 млн долл., а маржа снизилась до 10,3% с 15,4% годом ранее.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.