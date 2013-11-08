Россия может частично снять запрет на ввоз картофеля из ЕС

РФ может частично снять запрет на ввоз картофеля из ЕС, - этот вопрос будет обсуждаться 15 ноября в Германии на встрече главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с его коллегой из ЕС, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на помощника Данкверта Алексея Алексеенко.

Россельхознадзор с 1 июля ограничил импорт в Россию посадочного материала и продовольственного и семенного картофеля из стран Евросоюза из-за нарушения поставщиками фитосанитарных требований.

"Будет обсуждаться вопрос о поставках картофеля, а главное - о гарантиях, которые ЕС может дать", - отметил Алексеенко. Он пояснил, что картофель, ввозимый в Россию, должен производиться в зонах, свободных от карантинных организмов. "Нас больше всего волнует золотистая нематода, которую мы больше всего выявляли в поставках голландского картофеля", - уточнил он.

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"Я думаю, что переговоры будут успешными, потому что предварительно они получили наши требования и работали над этим вопросом Запрет может быть снят на поставку картофеля с определенных участков определенных стран ЕС, которые будут признаны безопасными", - сказал Алексеенко, добавив, что мониторинг на границе продолжится.

Однако, по его словам, ситуация осложняется тем, что после введения ограничений Россией партнер по Таможенному союзу, Белоруссия, "превратилась в очень крупного импортера картофеля из ЕС", а контроль проводится на внешних границах ТС. Ранее Россельхознадзор неоднократно выявлял картофель из Белоруссии, зараженный золотистой картофельной нематодой.