Украина с начала маркетингового года экспортировала 10,5 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) к 8 ноября поставили на внешние рынки 10,5 млн тонн зерновых, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 5,6 млн тонн, из которых 4,4 млн тонн приходится на продовольственную и 1,2 млн тонн - на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 8 ноября составил 1,85 млн тонн, кукурузы – почти 3 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 1,9 млн тонн, в частности, поставки рапса – 1,7 млн тонн, сои – 0,16 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.