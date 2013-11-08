Объективных причин для роста цен на сахар нет - Госценинспекция

Государственная инспекция по контролю за ценами, несмотря на рост цен на сахар в октябре, заявляет, что объективных причин для повышения стоимости этого товара в Украине нет.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, подорожание сахара в рознице в 12 регионах страны в прошлом месяце связано с повышением его оптовой стоимости и распространением в СМИ информации о стремительном росте цен на рынке сахара, которого на самом деле не было.

«Данная информация вызвала повышенный спрос на сахар и таким образом в некоторых регионах цены начали стремительно расти», - сказано в сообщении.

В Госценинспекции отметили, что за 10 месяцев текущего года на рынке сахара преобладает тенденция удешевления этого товара, что обусловлено снижением оптово-отпускных цен в условиях перепроизводства. Сезонный рост розничных цен на сахар наблюдался в мае и июне, чему также поспособствовали ожидания производителей насчет повышения стоимости этого товара ввиду сокращения посевных площадей под сахарной свеклой.

«Однако это не является существенными предпосылками для резкого повышения средних розничных цен на сахар. Учитывая значительный переходной остаток сахара на следующий маркетинговый год и годовую потребность в объеме потребления, повышение цен на сахар связано со спекулятивным фактором со стороны производителей сахара», - считают в Госценинспекции.

По данным ведомства, по состоянию на 1 ноября средние розничные цены на сахар в торговых предприятиях составили 6,76 грн/кг, что на 0,6% больше, чем к 1 октября и на 9,2% превышает цены конца 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) по состоянию на 8 ноября произвела 702,7 тыс. тонн свекловичного сахара, что в 2 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого маркетингового года.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

Под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 448 тыс. га в 2012 году. Сокращение посевных площадей связано с перепроизводством сахара и снижением рентабельности этого бизнеса в 2011-2012 годах.