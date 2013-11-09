Минсельхоз США оставил почти без изменений прогноз урожай сельхозкультур в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябрьском отчете практически не изменило по сравнению с сентябрем свои прогнозы относительно урожая основных сельскохозяйственных культур, за исключением рапса и сои.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте министерства, урожай пшеницы в Украине в 2013 году как и в сентябрьском отчете оценивается на уровне 22 млн тонн. Прогноз валового сбора кукурузы сохранен на уровне 29 млн тонн, поставки на внешние рынки. Оценка урожая ячменя в ноябрьском отчете равна 7,5 млн тонн, а подсолнечника – 11,5 млн тонн.

При этом Минсельхоз США повысил на 0,3% по сравнению с сентябрем прогноз валового сбора масличных в Украине – до 16,55 млн тонн. При этом урожай сои оценивается на уровне 2,7 млн тонн, что на 3,57% меньше, чем ведомство прогнозировало в сентябре, а урожай рапса – 2,55 млн тонн, что превышает сентябрьский прогноз на 6,82%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политик и продовольствия Украины, в текущем году в стране собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень.

Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.