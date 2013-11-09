Минсельхоз США понизил прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябрьском отчете прогнозирует экспорт подсолнечного масла из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013-август 2014 г.) на уровне 3,85 млн тонн, что на 1,2% ниже прогноза, составленного министерством в сентябре.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, прогноз производства подсолнечного масла в Украине в текущем МГ снижен по сравнению с сентябрем на 1,2% - до 4,46 млн тонн. Внутреннее потребление подсолнечного масла Минсельхоз оценивает на уровне 0,59 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем USDA прогнозировало в сентябре.

При этом урожай подсолнечника и его экспорт министерство, как и в сентябрьском отчете, оценивает на уровне 11,5 млн тонн и 0,3 млн тонн соответственно.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, экспортировать – более 3,5 млн тонн. При этом Министерство экономического развития и торговли считает, что в текущем МГ страна может поставить на внешние рынки 3,205 млн тонн подсолнечного масла, что на 1,3% меньше, чем в прошлом МГ.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.