В России цены на зерно продолжают расти

Рост цен на зерно в России продолжился на прошлой неделе практически на все зерновые культуры. Исключение составила кукуруза, которая либо сохранялась в стоимости, либо снижалась, передает ПРАЙМ.

Так, в Центральном федеральном округе пшеница и фуражный ячмень подорожали на 100 рублей за тонну, продовольственная рожь - на 50 рублей, кукуруза, напротив, подешевела на 150 рублей.

На юге цены на продовольственную пшеницу поднялись в среднем на 100 рублей, на фуражную - на 150 рублей. Фуражный ячмень незначительно вырос в цене - на 50 рублей, стоимость кукурузы не изменилась. В Поволжье подорожание затронуло фуражную пшеницу - на 50 рублей за тонну, и продовольственную рожь - на 100 рублей. При этом стоимость кукурузы снизилась на 150 рублей.

На Урале цена пшеницы выросла на 100-200 рублей за тонну, продовольственной ржи - на 100 рублей, фуражного ячменя - на 150 рублей. В Сибири пшеница 3-го класса и фуражная пшеница подорожали на 100 рублей за тонну, пшеница 4-го класса - на 50 рублей. Продовольственная рожь поднялась в цене на 150 рублей, по остальным зерновым культурам стоимость не изменялась.