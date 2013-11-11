S&P пересмотрело прогноз рейтинга агрохолдинга «Креатив»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг одного из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине группы «Креатив» на уровне «В-», однако пересмотрело прогноз до «негативного» со «стабильного» в связи с понижением суверенных рейтингов Украины.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, размещенном на его корпоративном сайте.

«Мы считаем, что группа «Креатив», операционные активы которой расположены в Украине, подвергается возросшему страновому риску и риску перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, S&P считает, что «Креатив» поддерживает удовлетворительные показатели операционной деятельности и имеет значительный объем валютной выручки.

Агентство по-прежнему оценивает профиль бизнес-рисков компании как «слабый» и профиль финансовых рисков как «характеризующийся высоким уровнем финансового рычага».

В S&P отметили, что ослабление кредитоспособности Украины может обусловить возникновение дополнительных рисков для «Креатива», в частности, таких как ограничения на валютные операции, ужесточение валютного контроля и несвоевременный возврат уплаченных сумм по НДС. Тем не менее, аналитики агентства указывают на эффективность производственной деятельности холдинга, что обеспечивает ему значительный объем экспортной выручки.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Украины и оценку риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков до «В-» с «B».

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".

За 9 месяцев 2013 года «Креатив» получил 363,9 млн грн чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Выручка компании за отчетный период выросла в 2,2 раза – до 8,805 млрд грн. При этом валовая прибыль «Креатива» в январе-сентябре т.г. увеличилась на 58,6% – до 880,6 млн грн, а операционная прибыль составила 744,8 млн грн, что на 62,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.