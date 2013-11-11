S&P понизило рейтинг агрохолдинга «Украинские аграрные инвестиции»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте крупного производителя сельхозпродукции «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ) до «В-» с «В» в связи со снижением суверенного кредитного рейтинга Украины до аналогичного уровня.

Согласно сообщению агентства, опубликованному на его официальном сайте, прогноз изменения рейтингов компании – «негативный».

«Понижение рейтингов компании отражает понижение суверенного рейтинга Украины и оценки риска перевода и конвертации валюты до «В-», поскольку основные активы УАИ - земельные угодья, зернохранилища и сельхозоборудование - сконцентрированы в Украине», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, S&P отметило удовлетворительные результаты операционной деятельности холдинга, умеренный уровень финансового рычага, а также значительные средства в долларах на счетах в оффшорных банках.

Кроме того, в агентстве сообщили, что в случае дальнейшего понижения суверенных рейтингов Украины, рейтинги УАИ могут остаться неизменными, если компания сможет продемонстрировать устойчивость к воздействию страновых рисков.

«Мы отмечаем, что в настоящее время УАИ получает устойчивые валютные доходы от экспорта, и это в сочетании с денежными средствами на оффшорных счетах в некоторой степени компенсирует риски, связанные с ограничениями на перевод и конвертацию валюты», - считают аналитики S&P.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Украины и оценку риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков с «В» до «B-».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Украинские Аграрные Инвестиции» занимается обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине – 260 тыс. га. В структуру холдинга входит 70 аграрных хозяйств в четырех регионах Украины.

В 2012 году УАИ увеличила чистую прибыль на 3,2% по сравнению с 2011 годом - до 52,1 млн долларов. Выручка компании в прошлом году составила 172 млн долларов, что на 13,7% больше показателя 2011 года. Показатель EBITDA вырос до 71 млн долларов против 65,3 млн долларов в 2011 году. Маржа EBITDA сократилась до 29% с 33% в 2011 году.