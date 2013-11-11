Украинские аграрии превысили рекорд 2011 года

Украинские аграрии к 11 ноября собрали более 57 млн тонн зерновых, таким образом превысив рекорд 2011 года, когда страна получила самый большой за годы независимости урожай в 56,7 млн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Украинские аграрии уже преодолели рекордный урожай зерновых 2011 года в 56 млн тонн. В целом с полей уже собрано 57 млн тонн зерна. А это 94% площадей под зерновыми. Осталось еще совсем немного. При этом хочу отметить, что благодаря благоприятным погодным условиям аграриям удалось выйти на рекордные темпы уборки зерна - более 1 млн тонн в сутки», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

По словам министра, увеличение валового сбора зерновых в 2013 году во многом связано с повышением урожайности сельхозкультур. При этом Присяжнюк отметил, что к 2020 году Украина сможет достичь урожая зерновых в 72 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень.

Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.