«Укрлендфарминг» планирует поставить в Китай 750 тыс. тонн кукурузы

Крупнейший по размеру земельного банка в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) намерен поставить в Китай около 750 тыс. тонн кукурузы.

Об этом интервью изданию «Коммерсант-Украина» сообщил заместитель генерального директора холдинга Игорь Петрашко.

«Наша компания планирует в этом году осуществить первые поставки кукурузы в Китай в объеме около 750 тыс. т», - сказал Петрашко.

Ранее генеральный директор «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк говорил о намерении компании экспортировать в Китай в текущем МГ 400-500 тыс. тонн кукурузы.

При этом Петрашко отметил, что в будущем интерес к украинской кукурузе будет расти со стороны Кореи, Японии и других стран Азии.

Как сообщал УНИАН, экспорт украинской кукурузы в КНР в 2013/2014 МГ планируют осуществлять Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, компании «Райз» и «Райз-Максимко», входящие в состав «Укрлендфарминга».

«Укрлендфарминг» в 2013 году планирует собрать 3 млн тонн сельскохозяйственных культур, что на 15,4% больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании после приобретения украинских активов холдинга «Валинор» осенью 2013 года составил 657 тыс. га.