Рост валового производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 9,9%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2013 года выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства за 10 месяцев т.г. в сельхозпредприятиях составил 15,2%, в домохозяйствах - 5,1%.

В частности, в октябре валовое производство сельхозпродукции выросло на 42,9% по сравнению с октябрем 2012 года и на 23,2% по сравнению с сентябрем текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост валового производства продукции АПК по итогу 2013 года на уровне 8,2-9,3%.