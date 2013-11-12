Россия и Украина начали диалог по Roshen под эгидой ВТО

Россия не согласна с заявлением Украины, потребовавшей на прошлой неделе через ВТО представить отчет о проверках фабрик Roshen, о нарушении обязательств по соглашению по техническому регулированию, заявил журналистам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Роспотребнадзор в июле запретил ввоз в РФ продукции с украинских заводов Roshen. У ведомства возникли претензии к качеству этих конфет, пишет "Прайм".

"Был комитет по техническим барьерам в торговле, где украинский представитель сделал заявление о том, что Россия приняла меры в отношении конфет Roshen в нарушение своих обязательств по соглашению по техническому регулированию. Мы так не считаем", - сказал Медведков журналистам.

По его словам, Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами уже начало изучать это заявление. "На следующем комитете дадим ответ", - сказал он, добавив, что следующее заседание состоится весной будущего года.

По словам Медведкова, заявление украинской стороны носит определенный процессуальный статус. "Мы тоже многие заявления делаем на этих комитетах, критикуя политику наших партнеров. Они нашу критику изучают, а после этого говорят, что либо согласны исправить ситуацию, либо нет, то есть начинается диалог уже под эгидой ВТО", - пояснил Медведков.